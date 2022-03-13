Politika

Irak Dışişleri Bakanlığı: Erbil saldırısı açık bir egemenlik ihlalidir

Irak Dışişleri Bakanlığı, başkent Erbil'e yönelik yapılan füze saldırısının açık bir egemenlik ihlali olduğunu belirtti.
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ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı, başkent Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Saldırıyı kınıyoruz” denilen açıklamada, “Saldırıyı Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlali ve sivillere gözdağı olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Erbil’e yapılan füze saldırısının Irak genelinde güvenliğin kritik bir şekilde bozulmasına yol açtığını kaydetti.

“Bu saldırı, Irak'ın güvenliğini ve halkının istikrarını hedef alıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada saldırılara karşı ortak bir duruş olması gerektiği vurgulandı.

Gece saatlerinde başkent Erbil’e yönelik yapılan 12 füze saldırısında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

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