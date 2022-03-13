Politika

Fransa: Erbil saldırısını en sert şekilde kınıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı, “Erbil’e yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz, bu saldırılar Viyana görüşmelerini sekteye uğratır” açıklamasında bulundu.
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Fransa
kürdistan Fransa Erbil füze salıdırısı tepki

ERBİL (K24)

Dün gece başkent Kurdistan24 TV’nin merkez binasının da zarar gördüğü füze saldırısına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Erbil’e yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz” denilen açıklamada, İran Devrim Muhafızları tarafından üstlenilen saldırısıyla Irak ve  Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının hedef alındığı vurgulandı.

Açıklamada bu tür saldırıların İran’la Batı ülkeleri arasında Viyana’da devam eden nükleer anlaşma görüşmelerini sekteye uğratacağının altı çizildi.

Açıklamada bu tür saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atıldı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

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