VİDEO: Dünya medyasından Kurdistan24’e ziyaret

ERBİL (K24)

Dünya medyasından gazetecilerden oluşan bir ekip, canlı yayında Kurdistan24'ün stüdyosunu ziyaret ederek, kameralarıyla füze saldırısının yol açtığı hasarı dünya kamuoyu ile paylaştı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.