Basın örgütlerinden Kurdistan24’e destek

DİYARBAKIR (K24)

Dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkent Erbil’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında Kurdistan24 medya kuruluşu binasında büyük hasar oluşmuştu.

Saldırıyı kınayan basın örgütleri temsilcileri, Kürt medyasının zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek Kurdistan24’e destek verdi.

“SALDIRILARIN HEDEFİNDE KURDİSTAN24 VAR”

Kürdistan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferat Mehmetoğlu, saldırıda Kurdistan24 kanalının hedef alındığını ifade ederek şunları söyledi:

“Yapılan saldırı ve atılan füzeler gösteriyor ki hedefte Kurdistan24 televizyonu var. Ortadoğu’da buna benzer saldırılar yapılmış. Daha önce bir kaos çıkarmak için ABD ve Rusya gibi ülkelerin konsolosluklarına saldırı yapılıyor ama şimdi Kürdistan’da adı Kürdistan olan bir kanala saldırı yapılıyor. İnsan şaşırıyor. Çünkü saldırı Kürdistan Bölgesi’nde bir Kürt medyasına yapılmıştır. Bu saldırı ile yeni bir kargaşa çıkarmak istiyorlar, yeni gerginliklerin başlaması için bunlar denemelerdir. Bu saldırılara karşı cevap verilmese yeni saldırılar yapılacaktır.”

Saldırılara karşı bütün Kürtlerin birlik olması gerektiğini vurgulayan Mehmetoğlu, “Bunun için sadece Kürdistan Bölgesi değil, dünyanın her yerindeki Kürtlerin parti ve kurumları birlik ve tek ses olmalı. Biz Kürdistan Bölgesi’nin haberlerini Kurdistan24 kanalından ve sitesinden alıyoruz. Kürt medyası ne kadar güçlü olursa Kürtler de o kadar başı dik olacaklar. Kürdistan Gazeteciler Cemiyeti olarak yapılan saldırıları kınıyoruz” şeklinde konuştu.

DFG: KÜRT MEDYASI ZORLUK İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan da, Erbil saldırısında Kurdistan24 kalanının zarar gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

“Bütün dünya savaşlarında, çatışmalarında, işgal durumlarında medyanın korunması gerekiyor. Gazetecilik kutsaldır, savaşlarda bile hedef alınmamalıdır. Erbil’de gerçekleşen saldırıda Kürdistan24 kanalı zarar gördü. Böylesi bir durumu kınıyoruz. Kürt medyası dünyanın her yerindeki baskı ve zorluk içinde çalışıyor ve bu tür saldırılar sorunu daha da büyütüyor. Saldırı nereden gelirlerse gelsin kınıyoruz”

GGC: KURDİSTAN24 ÇOK DİLLİ BİR KANAL

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Mücahit Ceylan yapılan saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı.

“Kurdistan24 kanalı yönetimine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok dilli bir televizyon kanalının hedef alınması düşündürücüdür zira biliyoruz ki Kurdistan24 kanalı Irak halklarının birliğine, demokrasiye, barışa hizmet eden bir televizyondur. Bu saldırı aynı zamanda demokrasiye, barışa, düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik yapılmıştır. Bunu Ortadoğu’yu karanlık bir döneme döndürmenin bir saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak hem siz meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, saldırıyı kınıyoruz.”

TGS: SORUNLULAR CEZALANDIRILMALIDIR

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise şunları belirtti:

“Bir basın kuruluşunun hedef alınması endişeli bir duruma sebep olmaktadır. Gazeteciler savaş ortamların da bile tıpkı sağlıkçı ve insani yardım kuruluşları gibi kutsal bir meslektir ve dokunulmazdır. Savaşlarda dahi gazetecilere saldırılmaz. Bundan dolayı Kurdistan24 kanalına yapılan saldırının mazur görülen bir tarafı yoktur. Saldıranlar her ne kadar ‘Kurdistan24 hedefimizde yoktu’ deseler de sorunlular cezalandırılmalıdır.”