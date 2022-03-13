ABD: Erbil ve Bağdat'la füze savunma sistemleriyle ilgili istişare ediyoruz

ERBİL (K24)

CBS News kanalına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Erbil’e yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bölgedeki müttefiklerimizin ve ABD çıkarlarının korunması konusunda atılması gereken tüm adımları atıyoruz” dedi.

Jake Sullivan, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleriyle kendi kentlerini savunmaları için füze savunma sistemleri konusunda istişarede bulunduklarını belirtti.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atıldı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana geldi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.