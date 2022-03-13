Başbakan’dan füze saldırısında zarar gören Kurdistan24’e destek ziyareti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün gece Erbil’e yönelik terörist saldırıda zarar Kurdistan24 TV’ye ziyarette bulundu.

Kurdistan24 TV çalışanlarına teşekkür eden Başbakan, “Ellerinize sağlık. Dün gece yayının kesilmediğini gördüm. Hepinizin işe döndüğünüz ve görevlerinizi yapmaya devam ettiniz: Bunu takdire şayan olarak görüyorum. Önemli olan hepinizin sağ ve selamet olmasıdır” dedi.

“Sizinle gurur duyuyorum” diyen Başbakan, “Çünkü diz çökmediniz ve yayına devam ettiniz, ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erbil’de füze saldırısında zarar gören sivil yerleşim yerlerini de ziyaret etti.