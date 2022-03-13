KDP: Kürdistan halkının iradesiyle Erbil daha da huzurlu olacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“KDP olarak, birlikte yaşam kültürünün sembolü olan Erbil’e yönelik bu saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz” denilen açıklamada, saldırıyla Kürdistan’ın genelinin hedef alındığı belirtildi.

Siyasi taraflara çağrıda bulunulan açıklamada “Bu düşmanca saldırının tekrarlanmaması için Kürdistan Bölgesi ve tüm Irak’ta tüm siyasi taraflar ciddi bir çaba harcamalıdır” ifadelerine yer verildi.

KDP, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Koalisyon’a bağlı devletler ile dost ülkelerin açık bir tutum sergilemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamada “Vefalı Kürdistan vatandaşlarını temin ederiz ki, halkımızın düşmanları rezil eden iradesi sayesinde Erbil daha da huzurlu, istikrarlı ve mamur olacak” ifadelerine yer verildi.