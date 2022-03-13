ABD: Müttefiklerimize kendilerini savunmalarında yardımcı olacağız

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kurdisatan 24 TV binasında hasara yol açan Erbil’e yönelik füze saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

ABD’nin saldırıyı kınadığını yineleyen Ned Price, “Saldırı Irak’ın egemenliğinin ihlalidir” dedi.

ABD’li kurum ve şahısların zarar görmediğini belirten Price, “Saldırının ABD’ye yönelik olduğuna dair bir kanıt yok” ifadelerini kullandı.

“İran bü tür saldırılarına bir son vermeli” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran, Irak’ın egemenliğine saygı duymalı ve iç işlerine karışmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölges’nin yanında olduğunu vurgulayan Ned Price, “Bölgedeki müttefiklerimize kendilerini savunmalarında yardımcı olacağız” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetleriyle kendi kentlerini savunmaları için füze savunma sistemleri konusunda istişarede bulunduklarını belirtmişti.

Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atılmıştı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.