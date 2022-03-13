Başbakan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le Erbil saldırısını görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Twitter hesabında yaptığı açıklamada “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Erbil'e yapılan terör saldırısı hakkında konuştum” dedi.

“Bunun Irak'ın egemenliğinin küstahça ihlali olduğu konusunda anlaştık” diyen Başbakan, “Son yıllarda Erbil'e yönelik saldırılarda bahane olarak tekrar tekrar kullanılan uydurma ve sahte anlatılara karşı acil mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguladım” ifadelerini kullandı.

Saldırıya yönelik tepkisinden dolayı Blinken’e teşekkür eden Başbakan, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla yardım etmesi gerektiğini kaydetti.