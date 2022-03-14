Politika

ABD: NATO bölgesinin her metrekaresini koruyacağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında, "NATO bölgesinin her metrekaresini koruyacağız” dedi.
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ABD ABD NATO bölgesi koruma

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN'e verdiği mülakatta, Rus güçlerinin başkent Kiev dahil büyük şehirlerde istediği ilerlemeyi gösterememesinin Putin'i hüsrana uğrattığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın her bölgesine saldırmasının buna işaret ettiğini söyledi.

ABD istihbaratının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma planına dair uyarılar yaptığını, bu saldırının kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden Sullivan, yine de Ukrayna'da Amerikan askerleri bulunmadığını ve bulunmayacağını aktardı.

Sullivan, "NATO bölgesinin her metrekaresini koruyacağız. diyerek, aynı zamanda vatanlarını cesurca savunan Ukraynalı savaşçılara askeri yardım yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Ülkesinin Putin'e yönelik baskıları artıracağını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda odaklarının hava savunma sistemleri olduğunu belirtti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Çin'i yakından takip ettiğini ve Pekin yönetimine Rusya'ya yönelik yaptırımları büyük ölçekte delme ya da Moskova'ya gizlice destek çabalarının sonuçları hakkında uyardığının altını çizerek, "Dünyada hiçbir ülkenin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan kaçması için alan sağlamasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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