Politika

Johnson’dan Zelenskiy’e: Putin’in eylemleri tüm insanlığı sınıyor

Johnson’un, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin'in "barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı" sınadığını belirtti.
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dünya Boris Johnson Volodimir Zelenskiy Rusya Ukrayna Putin

HABER MERKEZİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Johnson, Zelenskiy ve Ukrayna halkını cesaretlerinden ötürü takdir etti.

Açıklamada Johnson'ın, Putin'in "barbarca eylemlerinin" sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı sınadığını söylediği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, (ABD'li gazeteci) Brent Reynaud ve sayısız masum Ukraynalının öldürülmesini ve Dniprorudne Belediye Başkanı (Yevhen Matveyev) ile Melitopol Belediye Başkanının (İvan Fedorov) kaçırılmasını kınadı. Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlamaya devam ettiği desteğin altını çizdi. Johnson, İngiltere'nin salı günü başkent Londra'daki Ortak Seferi Kuvvet (JEF) Toplantısı dahil ortaklarla birlikte çalışarak, Ukrayna'nın öz savunmasını desteklemek için daha fazla seçenek aramaya devam edeceğini söyledi."

Açıklamaya göre, Johnson, bu feci çatışmaya bir son vermek için ülkesinin Ukrayna'nın tüm çabalarında arkasında durmaya devam edeceğini belirtti.

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