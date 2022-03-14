DTSO Başkanı: Erbil saldırısında can kaybının olmaması, katliam olmadığı anlamına gelmez

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği Erbil’e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

Saldırıyı 25 Eylül 2017 yılında Kürdistan Bölgesi’nde yapılan bağımsızlık referandumu sürecinde İran’ın almış olduğu yaklaşıma benzeten Kaya şunları söyledi:

“Erbil’e yapılan saldırı gerçekten kötü bir saldırı. Rusya-Ukrayna krizinden dolayı bu bölgede bazı dengelerin değişeceği uzmanlar tarafından ifade ediliyordu. İran’ın bunu sahiplenmesi bunun bir göstergesi olduğu gibi saldırı da bölgede bazı taşların yerinden oynayacağa işaret. Bu girişimi kınıyoruz. Bu saldırı, İran’ın Kürdistan Bölgesi’nde referandum sürecinde aldığı tavrın benzeridir.”

İran’ın üstlendiği saldırıyı Irak’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tarafları etkilemeye yönelik olduğuna da dikkat çeken Kaya, “Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçimde tarafları etkilemeye yönelik bir saldırı aynı zamanda. Bu saldırının MOSSAD ya da ABD’ye yönelik olmadığını herkes okuyabiliyor. ABD sadece Kürdistan Bölgesi’nde değil, bu bölgenin tamamında üsleri olan bir ülke” dedi.

İran’ın saldırı ve işgalci politikalarından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan DTSO Başkanı Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda Kürtlerin, Türklerin, Türkiye’nin ve oradaki Arapların yapması gereken kendi içlerinde çözümü sağlayacak birliktelikler oluşturmak. Özellikle Kürtlerin bundan ders çıkarması gerekiyor. Çünkü İran genel anlamda işgalci ve yayılmacı politika izleyen bir ülke. Bu sadece Irak’la sınırlı değil, Yemen’den tutun Ortadoğu’nun birçok ülkesinde kendine özgü bir rejim oluşturmaya çalışan, rejim ihraç etmeye çalışan bir ülke. Bunu siyasetle yaptığı gibi zaman zaman askeri girişimlerle katliam yaparak o ülkenin rejimini değiştirmeye çalışıyor. Erbil saldırısında kimsenin ölmemesi katliam olmadığı anlamına gelmez.”

“TÜRKİYE’YE MESAJ VERİLDİ”

Erbil’e yapılan saldırı ile Türkiye’ye mesaj verildiğini kaydeden Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriye ve Ukrayna’daki durumları göz önüne alıp Türkiye ve Kürdistan Bölgesi kendilerine tehdit olabilecek durumları görüp birlikteliği doğru oluşturmaları lazım. Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında son bir ayda 3 defa görüşme gerçekleşti. Dünyada bir gaz sorunu çıktı, Türkiye’nin de bunu doğru okuması gerekiyor. Bugün Erbil’e yapılan saldırıyı Türkiye’ye de mesaj verildiği şeklinde değerlendirmek lazım. Türkiye, Kürtlere yaklaştıkça rahatsız olan ülkeleri kendisi de görebilmeli. Bu bölgede uzun vadede Türkler ile Kürtlerin işbirliğini istemeyen yapılar var. Bana göre Erbil’e yapılan saldırıdan sonra Türkler ve Kürtler iyi düşünmeli. Bunun iki tarafa da faydalı olacağına inanıyorum.”

Son olarak, füze saldırısında Kurdistan24 medya kuruluşu binasında meydana gelen hasara değinen Kaya, “Kurdistan24 televizyonu yönetimine, çalışanlarına Kürdistan Bölgesi Başkanı’na ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” dedi.