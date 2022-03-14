Irak Başbakanı Kazimi’den Erbil’e ziyaret
ERBİL (K24)
Bugün üst düzey bir heyetle Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani karşıladı.
Kazimi’ye ziyaretinde Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Savunma Bakanı Cuma İnad ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci eşlik ediyor.
Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşecek olan Kazimi, ardından füze saldırısının düzenlendiği bölgeyi ziyaret edecek.
13 Mart gecesi saat 01.00 sıralarında başkent Erbil’de sivil yerleşim alanları 12 balistik füzeyle hedef alınmıştı. Saldırıda çok sayıda ev, işyeri ve aracın yanı sıra Kurdistan24 televizyonunun merkez binası ciddi zarar gördü.
Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmazken, bir vatandaş hafif yaralandı.