Yaşam

4 kentte 932 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kürt kentlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle 932 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan kar Hakkari Van

HABER MERKEZİ

Mart ayının gelmesiyle etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şiddetini artırırken, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’te birçok yerleşim yerinin yolu ulaşımı kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 216 mahallenin yolu kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 89 köy ile mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Muş’ta da kar nedeniyle 325 köye ulaşımın sağlanamıyor.

Dört gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, kara gömülen araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis'te ise olumsuz hava koşullarından dolayı 302 köy yolu kapandı.

Yoların açılması için belediyelerin başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv