4 kentte 932 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Mart ayının gelmesiyle etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şiddetini artırırken, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’te birçok yerleşim yerinin yolu ulaşımı kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 216 mahallenin yolu kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 89 köy ile mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Muş’ta da kar nedeniyle 325 köye ulaşımın sağlanamıyor.

Dört gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, kara gömülen araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis'te ise olumsuz hava koşullarından dolayı 302 köy yolu kapandı.

Yoların açılması için belediyelerin başlattığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (Kaynak: AA)