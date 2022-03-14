Politika

Rus güçleri apartmanı top mermisiyle vurdu: 2 ölü

Ukrayna, Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda top mermisinin başkent Kiev'deki 9 katlı apartmana isabet etmesiyle 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kiev'de vurulan apartman (Foto: AFP)
Kiev'de vurulan apartman (Foto: AFP)
dünya Kiev Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.

Saldırı sonucu 9 katlı apartmanda yangın çıktı.

Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.

UÇAK FABRİKASINA SALDIRI

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi.

Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kenti de gece yoğun hava saldırısı altında kaldı.

Ahtirka Valisi Pavel Kuzmenko, Facebook hesabından paylaştığı görüntüde, "Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan bombalandı. Şu an en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor" ifadesini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv