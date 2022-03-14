Politika

Biden ve Macron: Rusya sorumlu tutulmalı

ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’nın yaşananlardan sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.
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dünya Joe Biden Emmanuel Macron görüşme Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını ele aldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını görüşmek üzere bugün Macron ile görüştü. İki lider son diplomatik angajmanları gözden geçirdi ve Rusya’yı eylemlerinden sorumlu tutmanın ve Ukrayna hükümetini ve halkını destekleme konusundaki taahhütlerinin altını çizdiler” ifadeleri kullanıldı.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Biden ve Macron, Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme, Ukrayna'yı destekleme ve düşmanlıkları sona erdirmek için adımlar atma konusunda anlaştılar" denildi.

Macron'un, Biden ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, "Macron, Zelensky ile Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya ek yardım ve Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin seyrini görüştü" ifadelerine yer verildi.

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