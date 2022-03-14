Politika

Başkan Barzani Irak Başbakanı Kazimi’yle görüştü

Başkan Barzani, füze saldırısı ardından başkent Erbil'i ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile son gelişmeleri değerlendirdi.
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Mustafa Kazimi ve Başkan Barzani
Mustafa Kazimi ve Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Mustafa Kazimi görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, füze saldırısı ardından başkent Erbil’i ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

K24’ün edindiği bilgiye göre görüşmede son gelişmeler, Irak ve bölgenin durumu ele alındı.

Füze saldırısının ardından bugün üst düzey bir heyetle Erbil’e gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani karşıladı.

Kazimi’ye ziyaretinde Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Savunma Bakanı Cuma İnad ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci eşlik ediyor.

Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşecek olan Kazimi, ardından füze saldırısının düzenlendiği bölgeyi ziyaret edecek.

 

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