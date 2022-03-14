Başkan Barzani AB Büyükelçisi’yle Erbil saldırısını görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Avrupa Birliği’nin (AB) Bağdat Büyükelçisi Ville Varjola’yı kabul etti.

Görüşmede, ölümüz lider Mele Mustafa Barzani’nin Kürdistan halkının mücadelesindeki rolünden övgüyle söz eden Büyükelçi Varjola, AB ile Kürdistan halkı arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Varjola, Erbil’e yönelik füze saldırısından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın istikrarının AB için önemli olduğunun altını çizdi.

Irak’taki siyasi durum, hükümet kurma çalışmaları ve Erbil saldırısıyla ilgili gelişmeler de görüşmede ele alındı.

Görüşmede ayrıca terör tehdidi ve göç sorunu da değerlendirildi.