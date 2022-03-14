Politika

Başkan Barzani AB Büyükelçisi’yle Erbil saldırısını görüştü

Başkan Barzani ile AB’nin Bağdat Büyükelçisi Varjola, Erbil’e düzenlenen füze saldırısını görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Avrupa Birliği Ville Varjola

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Avrupa Birliği’nin (AB) Bağdat Büyükelçisi Ville Varjola’yı kabul etti.

Görüşmede, ölümüz lider Mele Mustafa Barzani’nin Kürdistan halkının mücadelesindeki rolünden övgüyle söz eden Büyükelçi Varjola, AB ile Kürdistan halkı arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Varjola, Erbil’e yönelik füze saldırısından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın istikrarının AB için önemli olduğunun altını çizdi.

Irak’taki siyasi durum, hükümet kurma çalışmaları ve Erbil saldırısıyla ilgili gelişmeler de görüşmede ele alındı.

Görüşmede ayrıca terör tehdidi ve göç sorunu da değerlendirildi.

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