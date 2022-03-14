Yaşam

Malatya'da kaza: 15 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
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kürdistan malatya pötürge kaza

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, Pütürge’de Taşmış Mahallesi Çermik Kümeevleri mevkiinde içerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs, otomobile çarptı.   

Kazada her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan 4 yaralı, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri, yerde yatan yaralıların üzerine kıyafetlerini örterek hastaneye sevklerini sağladı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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