Politika

Dünya İslam Birliği'nden Erbil saldırısına kınama

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammad bin Abdulkerim el-İsa, başkent Erbil'e yönelik saldırıyı kınadıklarını bildirdi.
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ortadoğu Erbil saldırısı Dünya İslam Birliği

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e yapılan füze saldırısının yankıları ve uluslararası toplumun saldırıya yönelik tepkileri devam ediyor.

Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammad bin Abdulkerim el-İsa, yaptığı açıklamada Erbil'e yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Genel Sekreter bunu, "Irak ve halkının barış ile güvenliğine yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdiklerini kaydetti.

Terör ve şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında olduklarını dile getiren Abdulkerim el-İsa, Dünya İslam Birliği'nin tüm üyeleri ve konseylerinin Irak'ın güvenliği ve istikrarına yönelik tehditler karşısında dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Önceki gece Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atılmıştı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.
Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

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