ABD Dışişleri Bakanı: Saldırılar karşısında Kürdistan Bölgesi'ni destekliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Dünkü görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Blinken, "Kürdistan Bölgesi'ne yönelik desteğimizi ifade etmek ve Irak'ın egemenliğini ihlal eden İran saldırısını kınamak için Başbakan Mesrur Barzani ile görüştüm" dedi.

Blinken, "Görüşmede, Kürtlerin birliği, Iraklıları ve topraklarını koruyan bir hükümet kurma ihtiyacı üzerine konuştuk" ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani de dünkü görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

“ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Erbil'e yapılan terör saldırısı hakkında konuştum. Bunun Irak'ın egemenliğinin küstahça ihlali olduğu konusunda anlaştık. Son yıllarda Erbil'e yönelik saldırılarda bahane olarak tekrar tekrar kullanılan uydurma ve sahte anlatılara karşı acil mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguladım."

Saldırıya yönelik tepkisinden dolayı Blinken’e teşekkür eden Başbakan, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla yardım etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Önceki gece Erbil-Selahaddin yolunda bulunan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 TV binası çevresine füzeler atılmıştı.

01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

