Ekonomi

Fitch: Avrupalı hava yollarının toparlanması Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa özel havacılık sektörünün toparlanmasının Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle bozulduğunu bildirdi.
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avrupa Hava yolları Fitch Ratings Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa’da hava yollarının uçuş trafiğinin 2019 yılındaki salgın öncesi seviyesine ancak 2024 yılında dönmesinin beklendiği belirtildi.

Fitch açıklamasında, emtia fiyatlarındaki ve enflasyondaki artışın hava yollarının artan maliyetleri karşılamasını ve tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.

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