Kazimi’den Kurdistan24’e ziyaret

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve beraberindeki bakanlar Başbakan Mesrur Barzani ile birlikte Erbil’de füze saldırısına uğrayan bölgeyi ve saldırıda büyük hasar gören Kurdistan24 TV binasını ziyaret etti.

Erbil’e gelişi ve saldırıya uğrayan bölgeleri ziyaret edişinden ötürü Kazimi’ye teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, saldırıya uğrayan noktanın sivillerin yaşadığı bir alan ve bu ülkenin vatandaşların mülkü olduğunu kaydetti.

Başbakan, söz konusu sivil alanların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin bir parçası olmadığı uluslararası bir çatışmanın hedefi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Bu nedenle uluslararası bir heyetin kurulması çağrısında bulunduk. Heyet buraya gelip yeri görmeli ve doğruları bilmeli. Tüm dünya ve İran ile Irak halkları için ve tüm uluslararası toplum için bu mekanının sivil bir alan olduğu ve Kürdistan Bölgesi’ne itham edilen ve başka bir ülkenin askeri yeri olduğu itham ve bühtanının hiçbir temelinin olmadığı gösterilmeli. Biz hiçbir şekilde bu çatışmanın bir parçası değiliz. Halka ve uluslararası topluma doğruları gösterecek bir uluslararası heyetin kurulması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Kazimi ise, Erbil’e gelmesinin, Bağdat’ın her zaman Erbil’in destekçisi olduğuna dair açık bir mesaj olduğunu, Erbil’in de aynı şekilde Bağdat’ın destekçisi olduğunu söyledi.

İran’dan saldırının nedeniyle ilgili belgeleri sunması için talepte bulunduklarını kaydeden Kazimi, sunulacak belgelerin şüpheye dayanmamasını umduğunu ifade etti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı başkanlığında gerçeklerin ortaya çıkarılması için bir heyet oluşturduklarını kaydeden Kazimi, Kürdistan Bölgesi halkına mesajının, her zaman onlarla birlikte olacakları olduğunu ve Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların çözümü için çalışacaklarını bildirdi.