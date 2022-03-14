Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir İsrail üssü yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde İsrail’in hiçbir üssünün olmadığını vurgulayarak, iddiaların temelsiz bir bahane olduğunu söyledi.

Başkent Erbil’de bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Iraklı bakanların da katıldığı toplantıda, Irak’taki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri konuşulurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Erbil’e yönelik füze saldırısı ele alındı.

Saldırının ciddi bir gelişme ve Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunun kaydedildiği görüşmede, bunun Irak’ın güvenlik, huzur ve istikrarını tümüyle tehlikeye attığı bildirildi.

Irak Başbakanı Kazimi, saldırının derin bir endişeye neden olduğunu kaydederek, Kürdistan Bölgesi’ne destek vermek için Erbil’e geldiklerini ve tüm sorunları anlayış içerisinde çözmeyi umduklarını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, Kürdistan Bölgesi’nde İsrail’e ait üslerin bulunduğu iddiasını kesin bir dille reddederek, iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Erbil’i ziyaretinden ötürü Kazimi’ye teşekkür eden Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman istikrar faktörü olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini belirtti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve komşu ülkelerle ilişkilerine önem verdiğini ifade etti.

Taraflar, Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinden oluşan ortak heyetin soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması hususunda fikir birliğine vardı.