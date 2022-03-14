Politika

Guterres: Ukrayna-Rusya savaşı nükleer çatışma olasılığını doğurdu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukrayna yanıyor. Ülke dünyanın gözleri önünde yok ediliyor” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının siviller üzerindeki etkisinin korkunç boyutlara ulaştığını söyleyen Guterres, “Sonuç ne olursa olsun, bu savaşın kazananı olmayacak, sadece kaybedenleri olacak” diye konuştu.

Guterres, bu savaşın Ukrayna'nın da ötesine geçtiğini belirterek, “Aynı zamanda dünyanın en savunmasız insanlarına ve ülkelerine yönelik bir saldırı. Ukrayna üzerine savaş yağarken, Demokles'in kılıcı küresel ekonominin, özellikle de gelişmekte olan dünyanın üzerinde sallanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın nükleer alarm seviyesini yükseltmesinin ise “tüyler ürperten” bir gelişme olduğuna dikkati çeken Guterres, “Bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma olasılığı, şimdi yeniden olasılık dahilinde” dedi.

Antonio Guterres, “Ukrayna halkının üzerine salıverilen dehşeti durdurma, diplomasi ve barış zamanı” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının ise gerilimi artırma riski taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

 

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