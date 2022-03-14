Politika

Karadaği: Saldırı Kürdistan Bölgesi’ne hakarettir

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, Erbil’i hedef alan füze saldırısının Kürdistan Bölgesi’ne hakaret olduğunu söyledi.
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Prof. Ali Karadaği
Prof. Ali Karadaği
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HABER MERKEZİ

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, Erbil’i hedef alan füze saldırısının Kürdistan Bölgesi’ne hakaret olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, “Saldırı Irak’ın egemenlik hakkına karşı suç ve Kürdistan Bölgesi’ne hakarettir. İstikrarlarına büyük zarar vermektedir” dedi.

Saldırının ‘yıkıcı kaos durumunu korumaya çalışmak’ olduğunu söyleyen Karadaği, saldırının uluslararası ve bölgesel açgözlülerin hakimiyet ve yıpratmaya devam etmelerine yaradığını ifade etti.

Karadaği, “Allah Irak'ı, Kürdistan Bölgesi'ni ve Müslüman ülkeleri korusun” ifadelerini kullandı.

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