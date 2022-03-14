Politika

Mariupol'den tahliyeler başladı

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mariupol belediyesi, 160 araçlık konvoyun kentten ayrıldığını bildirdi.
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dünya Ukrayna Rusya Mariupol Sivillerin tahliyesi

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 19'uncu gününde sürüyor. 

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus birliklerinin kuşatması altında bulunan Mariupol'de oluşturulan insani koridor üzerinden yaklaşık 160 araçlık konvoy şehirden ayrıldı.

Mariupol Belediyesinin Telegram kanalından yaptığı açıklamada konvoyun yerel saatle 13.00'te Berdyansk yönüne hareket ettiği belirtildi.

Bu konvoy ile kaç kişinin kenti terk ettiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren Rus haber ajansı Interfax da Mariupol'den kitlesel tahliyenin başladığını duyurdu.

Mariupol'de geçici ateşkes ile insani koridor oluşturma çabaları geçen günlerde sonuçsuz kalmıştı.

Rus sınırına 55 kilometre mesafedeki kentte insani durumun felaket boyutlarında olduğu belirtiliyor. Azak Denizi kıyısındaki kente günlerdir elektrik ve su verilemiyor, ısıtma sistemleri çalışmıyor.

 

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