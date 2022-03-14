Türkiye’de salgın: 133 can kaybı, 24 bini aşkın vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 319 bin 649 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 812 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 273 bin 906 doza yükseldi.