BM: Ukrayna'da 46'sı çocuk 636 sivil yaşamını yitirdi

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan 13 Mart'a kadar 46'sı çocuk olmak üzere 636 sivilin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirdi.

OHCHR, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü Kharkiv ve Mariupol gibi kentlerden bilgilerin gelmesi geciktiği için, hayatını kaybeden sivillerin sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Komiserlik, yaralananların sayısını ise bin 125 olarak bildirdi. Bir gün önce ise yaşamını yitirenlerin sayısının 596, yaralananların sayısının ise bin 67 olduğu açıklanmıştı.

“2 MİLYON 808 BİN 792 MÜLTECİ UKRAYNA'DAN KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ”

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince (UNHCR) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-12 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Polonya'ya 1 milyon 720 bin 227, Macaristan'a 255 bin 291, Slovakya'ya 204 bin 862, Rusya'ya 131 bin 365, Moldova'ya 106 bin 994, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 1226 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği duyuruldu.

UNHCR, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.