Rusya: Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz

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Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamada bulundu.

Rusya ordusu ile Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait 145 insansız hava aracı (İHA), 1298 tank ve çeşitli zırhlı araç, 124 çok namlulu roketatar, 469 obüs ve havan topu, 1047 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.

Ukrayna'nın, Donetsk kentine misket bombasıyla saldırı düzenlediğini ifade eden Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren fabrikalarını imha edeceğini söyledi.

Konaşenkov, "Bu tür işletmelerde çalışan ve işletmelerin etrafındaki evlerde yaşayanları, tehlikeli olan bölgeleri terk etmeye çağırıyoruz" dedi.

"BAZI BATILI ÜLKELER, UKRAYNA'YA PARALI SAVAŞÇI GÖNDERİYOR"

Ukrayna'da "yabancı uyruklu paralı savaşçıların bulunduğuna" dikkati çeken Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Bazı Batılı ülkeler, kendi vatandaşlarının paralı savaşçı olarak Ukrayna'ya devlet düzeyinde gitmesini teşvik ediyor. Bu yabancı uyrukluların ileride ölmesinden kendi ülkeleri sorumlu olacak. Tüm yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'da bulundukları yerleri biliyoruz. Bu yerlere saldırılar düzenleyeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatını vermişti.