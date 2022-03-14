Politika

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB, Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketinde uzlaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa AB Rusya Rus oligarklar Yaptırım Roman Abramoviç

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketinde uzlaştı.

Paketin ayrıntıları henüz resmen açıklanmazken diplomatlardan alınan bilgilere göre yaptırımlar, Rusya'dan çelik ve demir ithalatına yasak, petrol şirketleri ve enerji sektörüne yatırım yasağı, değeri 50 bin euroyu aşan otomobiller dahil, lüks malların Rusya'ya ihracatının yasaklanması gibi önlemler içeriyor.

Paket çerçevesinde ayrıca, aralarında İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in de bulunduğu 15 kişinin yaptırım listesine dahil edildiği belirtiliyor. (Kaynak: DW)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv