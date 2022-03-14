AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketinde uzlaştı.

Paketin ayrıntıları henüz resmen açıklanmazken diplomatlardan alınan bilgilere göre yaptırımlar, Rusya'dan çelik ve demir ithalatına yasak, petrol şirketleri ve enerji sektörüne yatırım yasağı, değeri 50 bin euroyu aşan otomobiller dahil, lüks malların Rusya'ya ihracatının yasaklanması gibi önlemler içeriyor.

Paket çerçevesinde ayrıca, aralarında İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in de bulunduğu 15 kişinin yaptırım listesine dahil edildiği belirtiliyor. (Kaynak: DW)