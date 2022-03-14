Politika

İran’ın Erbil Başkonsolosu, Dış İlişkiler Ofisi’ne çağrıldı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi, İran'ın Erbil saldırısına tepki olarak, İran’ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’yi çağırdı.
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kürdistan Nasrullah Reşnudi Sefin Dizeyi İran Devrim Muhafızları Ordusu Erbil

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısına tepki olarak, İran’ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’yi çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, İran’ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’yi çağırarak hükümetin endişe ve memnuniyetsizliğini iletti.

Başkent Erbil’i hedef alan füze saldırısını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

Saldırı 12 balistik füzeyle gerçekleştirilmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı da İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’yi bakanlığa çağırarak protesto notu vermişti.

 

 

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