Politika

Son açıklama: 13 bin 500’den fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.

Öte yandan saldırılarına hız veren Rus ordusu, başkent Kiev’de sivil yerleşim birimlerini vuruyor. Son birkaç gün içinde çok sayıda apartmanın füzelerle vurulması sonucu ölen ve yaralanan siviller oldu.

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