‘Rusya, Ukrayna’da ‘gizemli silahlar’ kullanıyor’

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New York Times’ın (NYT) Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, aletlerin her biri yaklaşık bir fit uzunluğunda, mızrak şeklinde ve turuncu-beyaz kuyruğa sahip.

Kaynaklar, daha önce bilinmeyen bu gizemli parçaların, sınırın Rusya tarafına konuşlandırılan mobil rampadan fırlatılan İskender-M kısa menzilli balistik füzelerce atıldığını dile getiriyor.

Elektronik ekipmanla donatılan bu parçalardan her biri, İskender-M füzelerini bulmaya çalışan düşman radarlarını engellemek amacıyla radyo sinyalleri üretmekle görevli.

Habere göre, Moskova'nın bu taktiği kullanması, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus İskender füzelerini engellemekte neden zorlandığına açıklık getirebilir.

Daha ziyade kısa menzilli atışlarda kullanılan ve tek kademeli katı yakıtlı roket motoru barındıran İskender füzesi, 50 ile 500 km arasında değişen harekat menziline sahip.

Mobil fırlatıcılar, her yüklemede iki füze ateşleyebiliyor.

İstihbarat yetkililerine göre, aygıt “sızma yardımı” adı verilen bir Soğuk Savaş tuzağını andırıyor ve 1970'lerden beri nükleer savaş başlıklarına monte edilerek füze savunma sistemlerinden kaçmalarını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Sızma yardımı, kıtalararası bir balistik füze savaş başlığının bir hedefin savunmasına nüfuz etme şansını arttırmak için kullanılan bir cihaz veya taktik olarak biliniyor.