Politika

Irak Parlamentosu heyeti Erbil’de hedef alınan bölgede incelemelerde bulundu

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili başkanlığındaki parlamento heyeti İran'ın füze saldırısı düzenlediği yerde incelemelerde bulundu.
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kürdistan Erbil ırak parlamentosu saldırı iran

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu heyeti, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Hawrami ve Erbil Vali Yardımcısı tarafından karşılandı.

Heyette KDP Kerkük Milletvekili ve Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah da yer alıyor. 

Heyet, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üstlendiği başkent Erbil’deki füze saldırısının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.

Basına açıklamalarda bulunan Zamili, füze saldırısının gerekçeklerini ve nedenlerini öğrenmek için Erbil'e geldiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Saldırı nedenlerini sahada araştırıyoruz, Irak'ta yapılan bir saldırının tüm Irak'ı hedeflediğini çok iyi biliyoruz. Şimdiki Irak Parlamentosu farklıdır. Bu parlamento tüm Irak halkına büyük önem veriyor.”

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