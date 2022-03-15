AFP’den Kurdistan24’e: En iyi dileklerimiz sizinle

ERBİL (K24)

Agence France-Presse (AFP), Erbil’e yönelik füze saldırısının merkez binasına büyük zarar vermesinin ardından Pazartesi günü Kurdistan24 medya kuruluşuna destek mesajı verdi.

AFP'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Baş Editörü Jo Biddle, Kurdistan24 Genel Müdürü Muhammed Haci Kerim’e yazdığı mektupta, "Dün Erbil'e düzenlenen füze saldırılarında tesislerinizin ağır hasar gördüğünü öğrenmek bizi üzdü" dedi.

AFP yetkilisi, Kurdistan24 çalışanlarının güvenliğini dileyerek, "Düşüncelerimiz sizinle ve desteğimizin devam edeceğinden lütfen emin olun" diye yazdı.

12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelse de Kurdistan24, yayını kesmedi ve izleyicilerine güncel haberler sunmaya devam etti.

Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, dün füzelerin hedef aldığı bölgeyi ziyaret etmişti.

Kurdistan24, füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, “Füzeler bile bizi durduramaz” diyerek, haberlerine devam edeceği konusunda izleyicileine güvence vermişti.

12 Mart’ı 13 Mart’a bağlayan gece 01.00 sıralarında 12 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda, Kurdistan24 medya kuruluşu merkez binasında ve TV cihazlarında hasar meydana gelmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.