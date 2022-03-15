Politika

İstanbul’da 7 ilçede DAİŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik 7 ilçede 11 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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türkiye İstanbul DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DAİŞ adına faaliyet yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen, geçmiş dönemlerde de çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (Kaynak: TRT)

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