Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşamdan perşembe sabahına kadar, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bugün yerel saatle 20.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağının perşembe günü 07.00'ye kadar süreceğini belirtti.

Klitschko, ilgili açıklamasında, sığınaklara gidiş haricinde şehirde özel izin alınmadan dolaşmanın yasak olacağını vurguladı.

Kiev Belediye Başkanı ayrıca, "Başkent, Ukrayna'nın kalbidir ve savunulacaktır" ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırılarının 20'nci gününde, bugün erken saatlerde, başkent Kiev'de top mermileri apartmanlara isabet etmişti.