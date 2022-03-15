Ekonomi

Rusya Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurdu

Rusya Merkez Bankası vatandaşların fiziki altın talebinde artış yaşandığını duyurarak, bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edildi.

Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur” denildi.

Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı.

Banka, Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.

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