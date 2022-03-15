Zelenskiy: Hepimiz Rusya’nın hedefindeyiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Krallık Müşterek Seferi Kuvvetleri toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak konuştu.

“Hepimiz Rusya’nın hedefindeyiz, bize yardım ederek kendinize yardım edin” diyen Zelenskiy, Batı’nın askeri yardımın kapsamını artıracağını umduğunu söyledi.

Zelenskiy, bugün dünyaya seslenerek, “Bütün dünya Mariupol, Kharkiv, Çernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin ve diğer tüm Ukrayna şehirlerinde neler olduğunu görüyor. Ukrayna şehirlerindeki insani felaketten Rus ordusu sorumludur” demişti.

Rusya'nın saldırılarının 20'nci gününde, bugün erken saatlerde, başkent Kiev'de top mermileri apartmanlara isabet etmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bu akşamdan perşembe sabahına kadar, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.