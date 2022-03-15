Yoğun kar yağışı: 7 kent için çığ uyarısı, 1797 yerleşim biriminin yolu kapandı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında, bölgenin genelinde çığ riskinin bulunduğu bildirildi.

Özellikle Dersim, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların Meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 22 Mart saat 18.00'e kadar süreceği ifade edildi.

1797 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPANDI

Öte yandan Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Bingöl, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 1797 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 2, Palu'da 4, Karakaçan'da 19, Kovancılar'da 15, Sivrice'de 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 4 günden bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı ilçeye bağlı 2 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 24, ilçelerden Adaklı'da 7, Genç'te 16, Karlıova'da 38, Solhan'da 7, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 118 mahallenin yolu kapandı.

Dünden bu yana 98 mahalle yolunu açan ekipler, diğer yerleşim birimlerine ulaşımın sağlanması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 30 köy ve mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 169 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı 168 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 910 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 18, Ardahan'da 19, Iğdır'da 42 ve Ağrı'da 164 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.