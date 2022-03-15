Erdoğan: Mültecileri göndermeyeceğiz

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Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Dünyayı iyilik değiştirecek şiarıyla çıktığımız iyilik seferberliği hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor” diyen Erdoğan, “İyilere hürmet ve vefa nasıl önemliyse kötülere karşı haşmetli olmak da o derece önemlidir. Bölücü örgüt mensupları tam 40 yıldır sadece kırdılar, sadece yıktılar, baskı ve şiddetle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Terör örgütü elebaşları masum Kürt çocuklarını cehalete mahkûm edip, kendi çocuklarını Avrupa'da okuttular. Diyarbakır Anneleri de bu ikiyüzlülüğe ‘Êdî bes e’ yani ‘Artık yeter’ dedi. Diyarbakır annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Diyarbakır Anneleri, sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadılar, siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de indirdiler. Batı'ya sesleniyorum, nöbet tutan teröristler olsa Diyarbakır'dan ayrılmazdınız. Tersi olunca ses çıkarmadınız. Diyarbakır’a gidip de ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan, bu cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini de gördük. Kaldıkları otele davet ettiler, ayaklarına gitmediler, gidemediler.

Erdoğan, “Modern dünyada insan giderek daha fazla yalnızlaşıyor, içine kapanıyor, fıtratına daha fazla yabancılaşıyor. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknolojik araçlar, sundukları sahte ve sanal mutluluklarla insanı gerçek hayattan daha çok kopartıyor. Öte yandan dün Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den geldiler. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz. Muhalefet, seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz diyor” dedi.