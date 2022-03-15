İspanya, Putin'in savaş suçlusu olarak yargılanması için UCM'ye başvuruyor

HABER MERKEZİ

Haftalık olağan toplantısını yapan Bakanlar Kurulu, Putin'in, Ukrayna'daki savaş talimatlarıyla suç işleyip işlemediğinin araştırılması için İspanya devleti adına UCM Savcılığına dilekçe gönderilmesine karar verdi.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, basına verdiği bilgide, UCM'ye yapılacak söz konusu girişimin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının bir sonucu olarak 38 taraf devletin ortak önerisi olduğunu açıkladı.

Rodriguez, "Putin, Ukrayna'daki olası savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacak" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden Rodriguez, "Putin'in bu savaşı Avrupa sınırlarında yürütülüyor. Bu aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının yaşam biçimine yönelik bir savaştır ve AB'ye bir saldırıdır. Bu nedenle yanıt Avrupalı ​​bir yanıt olmalıdır" şeklinde konuştu.

RUSYA'YA YAPTIRIM KAPSAMINDA İKİ YAT VE BİR GEMİYE EL KONULDU

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında son 24 saatte Barcelona, Mayorka ve Melilla'da bulunan ve dolaylı yollardan Rus oligarklara ait olduğu belirtilen iki lüks yata ve bir gemiye el koydu.

İlk olarak, Başbakan Pedro Sanchez'in de açıkladığı, Barcelona limanında bulunan "Valerie" adlı lüks bir yata el koyan İspanyol Deniz Gümrük Müdürlüğü, daha sonra "Lady Anastasia" adlı Adriano Limanı'ndaki (Mayorka) bir yata ve Melilla'daki bir gemiye de el konulduğunu duyurdu.

Deniz Gümrük Müdürlüğü, el konulan söz konusu yatların ve geminin gerçek sahiplerinin Rus oligarklar olduğu yönünde soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın kara para aklama ile terörizm finansmanı suçlarını da kapsadığını bildirdi.

Soruşturma süresince yatların, gemilerin ve içlerindeki mürettebatın güvenliğinin garanti edileceği, sahiplerinin yaptırım uygulananlar listesinde yer aldığının kesinleşmesi halinde bunlara nihai olarak el konulacağı bilgisi paylaşıldı.

Barcelona limanındaki "Valerie" adlı, 85 metre uzunluğundaki yatın değerinin 140 milyon euro olduğu, sahibinin de Rus oligarklardan, bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov olduğu belirtilmişti.