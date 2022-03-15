Başbakan AB heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Avrupa Birliği’nin (AB) Irak Büyükelçisi Ville Varjola ve Avrupa Birliği Irak Danışma Misyonu Başkanı Anne Meskanen başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Erbil’i hedef alan füze saldırısının kınandığı görüşmede, Irak’taki son siyasi gelişmeler, yeni kabinenin kurulmasına yönelik çalışmalar, terörle mücadele ve göçmenlerin durumu ele alındı.

AB heyetinin Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi verdiği görüşmede, AB’nin özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin banka sistemini güçlendirme reformu, polis işleri, sivil aktiviteler, şiddetle mücadele, örgütlü suçlar, para aklama ve yasa dışı göçle mücadele gibi konularda Kürdistan Bölgesi’ne destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

AB heyeti söz konusu hususlarda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni desteklemeye ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, desteklerinden ötürü AB heyetine teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonomik gelir çeşitliliği, hizmetlerin dijitalleştirilmesi, şeffaflık için teknolojinin kullanılması ve kamu mallarının israfının önlenmesi gibi konularda reform adımlarından bahsetti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasına ilişkin kararının anayasaya aykırı olduğunu kaydeden Başbakan, Irak hükümetiyle sorunların anayasal temelde çözümünün önemine vurgu yaptı.