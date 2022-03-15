Zelenskiy: İnsani koridorlar kısmen açıldı

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Zelenskiy, "İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20’nci gününde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarına ilişkin yeni bir video mesaj yayınladı.

“İnsani koridorlar bugün kısmen açıldı” diyen Zelenskiy, “Rus askerleri Kiev'e saldırdı. 4 evi yok ettiler. Kiev'deki hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazlar altında kişileri bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO’yu eleştiren Zelenskiy, “NATO'nun 5. maddesi hiç olmadığı kadar zayıf. İşgalciler başkenti ele geçirmeyi hedeflerken Ukrayna'yı ele geçirmeyi amaçlıyorlar. Bütün hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ilan ediyorum” şeklinde konuştu.

“NATO ÜYELERİ RUSYA SALDIRISI KARŞISINDA HİPNOTİZE OLMUŞ”

Öte yandan Zelenskiy, Avrupalı liderlerin Londra’da düzenlediği zirveye telekonferans ile bağlanarak NATO’nun bazı üyelerinin Rusya saldırıları tarafından hipnotize edilmiş halde olduğunu söyledi.

NATO’nun dünyadaki en güçlü ittifak olduğunu belirten Zelenskiy, NATO’nun bir uçuşa yasak bölge kararını desteklememesini de eleştirdi.

Zelenskiy, “Bunun üçüncü dünya savaşını başlatacağını savunanlar var” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat bunun yapılmaması Rusya’nın kentleri bombalayıp hastanelerde ve okullardaki sivilleri öldürmesine olanak sağlıyor. Evet NATO üyesi olmayabiliriz, bunu anlıyoruz. Ama yıllardır açık kapı politikanız olduğunu söylüyordunuz ve biz bu kapıdan geçemiyoruz.

“BİR HAFTALIK SİLAH VE MÜHİMMAT YARDIMINI 20 SAATTE TÜKETİYORUZ”

Ayrıca Zelenskiy, Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği silahların saatler içinde kullanıldığını da söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bir haftalık silah ve mühimmat yardımını 20 saatte tüketiyoruz. Bu nedenle Rusya’dan ele geçirdiğimiz Sovyetler’den kalma ekipmanları da kullanıma aldık. Rus donanmasının dünyadaki tüm limanlardan dışlanması lazım. Ayrıca tüm Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını istiyoruz.”

“LÜTFEN GÖKYÜZÜNÜ KAPATIN”

Bu arada Zelenskiy, Kanada Federal Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etti.

Zelenskiy konuşmasını, dev bir ekranla yansıtılan çevrim içi bağlandığı oturumda gerçekleştirdi.

Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması talebini yineleyen Zelenskiy, "Lütfen gökyüzünü kapatın. Hava sahasını kapatın. Lütfen bombalamayı durdurun. Bunu gerçekleştirene kadar şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor?" dedi.

Parlamentoya duygusal bir konuşma yapan Zelenskiy, "Sizden, şehirlerinizin bombalanmasının, evlerinizin yakılmasının, şehirlerinizin yıkılmasının nasıl bir şey olduğunu hayal etmenizi istiyoruz. Rusya, Ukrayna'yı yok etmeye çalışıyor" diye konuştu.

"YAŞAMAK VE MUZAFFER OLMAK İSTİYORUZ"

Son 20 günün Ukrayna'da neye yol açtığına dair bir tablo çizen Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya hitaben şöyle konuştu:

"Sevgili Justin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, her gün kayıpların sayısıyla ilgili muhtıralar aldığınızı hayal edebiliyor musunuz? Birinin Montreal'de veya diğer Kanada şehirlerinde Kanada bayraklarını indirdiğini hayal edebiliyor musunuz? Seninle arkadaşız Justin. Ama aynı zamanda anlamanızı ve her gün hissettiklerimizi hissetmenizi istiyorum. Yaşamak ve muzaffer olmak istiyoruz."

Kanada hükûmetinin çabalarına minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ancak Rus uçaklarını ve füzelerini durdurmak için uçuşa yasak bölge dahil olmak üzere daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Ukraynalılar için her gece korkunç bir gecedir. Pek bir şey istemiyoruz. Adalet istiyoruz, gerçek destek istiyoruz" dedi.

Zelenskiy, Rusya’ya şimdiye kadar uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını ve Rusya'nın savaş gayretini kaybetmesi için tek bir doları kalmamasını sağlayacak daha fazla ekonomik yaptırım getirilmesi gerektiğini söyledi.