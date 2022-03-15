İçişleri Bakanı: BM’den İran’ın da içerisinde olduğu uluslararası heyet kurulmasını talep ettik

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Birleşmiş Milletler’e (BM) İran’ın da içerisinde bulunduğu uluslararası soruşturma heyeti kurulması için resmi talepte bulunduklarını söyledi.

Erbil’de bulunan Irak Parlamentosu heyetiyle ortak basın toplantısı düzenleyen Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Erbil’i hedef alan füze saldırısının ardından BM’den uluslararası inceleme heyeti kurulması talebinde bulunduklarını belirtti.

Ahmed, İran’ın da söz konusu uluslararası heyette temsil edilmesini istedi.

İçişleri Bakanı, “Sonuçlar açık; feze saldırısına hedef olan yer, bilinen bir vatandaşın eviydi. O evde askeri bir bölüm veya yabancı insanlar yoktu. Bombalama olduğunda aile evde değildi” dedi.

Irak Parlamentosu heyetine gerekli bilgileri verdiklerini kaydeden Ahmed, “Gerçeklerin ortaya çıkarılması için resmi olarak Birleşmiş Milletler’den bir heyet kurması talebinde bulunduk. Heyete kimi üye yapacakları konusunda özgürler, İran İslam Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize bu heyete üye göndermeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili başkanlığındaki parlamento heyeti, bugün Erbil’e gelerek İran'ın füze saldırısı düzenlediği yerde incelemelerde bulunmuştu.