Keldani, Süryani ve Asuri metropolitlerden Kurdistan24’e ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi, Kerkük ve Musul’un Keldani, Süryani ve Asuri Katolik kiliselerinin metropolitleri, füze saldırısında zarar gören Kurdistan24 merkez binasını ziyaret etti.

Piskopos heyet, birlikte yaşam kültürünü ilke edinen Kurdistan24’e destek olmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydederek, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve bölgede Hristiyanların haklarının korunduğu ve barış içerisinde yaşadıkları tek alan olduğu vurgulandı.

Heyette, Erbil Keldani Kilisesi Metropoliti Beşar Meti Verda’nın yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve Kerkük Süryani Katolik Kilisesi Metropoliti Mar Natnael Nazar ve piskoposlar yer aldı.

Ayrıca heyete Ulaştırma Bakanı Ano Cewher de eşlik etti.