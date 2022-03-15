Politika

Irak’ta cumhurbaşkanının seçileceği tarih belirlendi

Irak Parlamentosu, Irak Cumhurbaşkanı’nın seçileceği parlamento oturumunun 26 Mart’ta gerçekleşeceğini duyurdu.
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Irak Irak Parlamentosu Muhammed Halbusi Reber Ahmed Berhem Salih

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu, Irak Cumhurbaşkanı’nın seçileceği parlamento oturumunun 26 Mart’ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Irak Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin 26 Mart’ı Irak Cumhurbaşkanının seçileceği oturumun gerçekleştirileceği tarih olarak belirlediği bildirildi.

Öte yandan Irak Parlamentosu, Irak cumhurbaşkanı adayı olanların isimlerini açıkladı.

Açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan 45 isimden 5’inin reddedildiği bildirildi.

Adaylığı reddedilenlerden biri hakkında yasal soruşturmanın devam ettiği, diğer 4’ünün ise diplomalarının olmaması nedeniyle adaylıklarının reddedildiği belirtildi.

Söz konusu 40 aday içerisinde Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı ve Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in adı öne çıkıyor.

 

 

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