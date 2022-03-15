Politika

Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna’ya gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yarın Moskova'ya, perşembe günü ise Ukrayna'ya gideceği bildirildi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

“Taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları toplantı hiç şüphesiz en ses getiren faaliyetti. Bu temas diplomasi ve diyalog kapıları açması bakımından çok önemliydi” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı yarın Moskova’ya gönderiyorum. Perşembe günü de Ukrayna’ya gidecek. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu başta olmak üzere forumun düzenlemesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”

Erdoğan, “Kalbi ve duası bizimle olan dostlarımızın ve kardeşlerimizin vermiş oldukları manevi destek elbette önemlidir. Ama fiilen kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği de bir hakikattir” dedi.

 

 

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