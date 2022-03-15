Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
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dünya Dmitriy Kuleba Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Kuleba, Twitter hesabından, ülkesine ziyarette bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile fotoğrafını paylaşarak, "İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı" ifadesini kullandı.

Litvanya'dan destek aldıklarını belirten Kuleba, iki ülke olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuleba, "Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir" ifadesine yer verdi.

 

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